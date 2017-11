രാജ്‌കോട്ട്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ടിട്വന്റിയില്‍ ടോസ് നേടിയ ന്യുസീലന്‍ഡ് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഒരു മാറ്റമാണുള്ളത്. അതേസമയം കിവീസ് രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുമായാണ് കളിക്കുന്നത്.

ആശിഷ് നെഹ്‌റക്ക് പകരം മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ അരങ്ങേറും. പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രി സിറാജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ക്യാപ്പ് കൈമാറി.

കിവീസ് നിരയില്‍ ടിം സൗത്തിക്ക് പകരം ആഡം മില്‍നെയും ടോം ലാഥമിന് പകരം ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്പ്‌സും കളിക്കും. ആദ്യ ടിട്വന്റിയില്‍ ഇന്ത്യ കിവീസിനെ 53 റണ്‍സിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമ്പര കൈവിടാതിരിക്കാന്‍ ന്യുസീലന്‍ഡിന് ഈ മത്സരം നിര്‍ണായകമാണ്.

IND XI: RG Sharma, S Dhawan, V Kohli, MS Dhoni, H Pandya, S Iyer, A Patel, B Kumar, M Siraj, Y Chahal, J Bumrah

NZ XI: M Guptill, C Munro, K Williamson, T Bruce, G Phillips, H Nicholls, C de Grandhomme, M Santner, A Milne, I Sodhi, T Boult

New Zealand wins the toss. Elects to bat first in the 2nd T20I #INDvNZ pic.twitter.com/dWkmG3DX8g