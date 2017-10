മുംബൈ: ഇന്ത്യ- ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മല്‍സരം തുടങ്ങി. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിംങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ 200ാം മല്‍സരമാണിത്. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ട്വന്റി20യും അടങ്ങുന്നതാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പര.

ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ കളിക്കളത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത്. ശിഖര്‍ധവാന്‍ മടങ്ങി വന്നതോടെ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ അജിൻക്യ രഹാനെ കളിക്കുന്നില്ല. മനീഷ് പാണ്ഡെക്ക് പകരക്കാരനായി ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്കാണ് ടീമിലെത്തുന്നത്.

മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഢ്യയും ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും ജസ്പ്രീത് ബുംറയുമടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ്ങ് നിരയും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് കൂട്ടുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി നടന്ന പരമ്പരയില്‍ പരാജയത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഇന്ത്യയെ എതിരിടുന്നത്. ബാറ്റിംങ് നിരയുടെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണ് ന്യൂസിലാന്‍ഡിന്റെ ദൗർബല്യം. എന്നിരുന്നാലും കെയ്ന്‍ വില്യംസണും മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലും റോസ് ടെയ്ലറുമടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിര ഇന്ത്യയില്‍ കരുത്ത് കാണിച്ചേക്കാം. മിച്ചല്‍ സാന്ത്‌നറും ടിം സൗത്തിയും ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ടുമടങ്ങുന്ന ബോളിങ് നിരയും അപകടം വിതയ്ക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ്.

Captain @imVkohli wins the toss. Elects to bat first #INDvNZ #Virat200 pic.twitter.com/udy9SrPRrs