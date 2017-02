ബെംഗളൂരു: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അവസാന ടിട്വന്റിയില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. രണ്ടു റണ്ണെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയാണ് പുറത്തായത്. നാല് പന്ത് നേരിട്ട കോലിയെ ക്രിസ് ജോര്‍ദാന്‍ റണ്ണൗട്ടാക്കുകയായിരുന്നു.

യുവതാരം ഋഷഭ് പന്ത് ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് പകരമായാണ് ഋഷഭ് അവസാന ഇലവനില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമില്‍ ലിയാം ഡ്വാവ്‌സണ് പകരം ലിയാം പ്ലങ്കറ്റാണ് കളിക്കുന്നത്.

ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ഈ മത്സരം നിര്‍ണായകമാണ്. ആദ്യ ടിട്വന്റിയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും രണ്ടാം ടിട്വന്റിയില്‍ ഇന്ത്യയും ജയിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. നേരത്തെ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു.

England have won the toss and will bowl first. One change for India - Rishab Pant set to make his T20I debut in place of M Pandey #INDvENG pic.twitter.com/7WmZ2SqlB1