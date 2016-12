ചെന്നൈ: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരമായി കരുണ്‍ നായര്‍. ചെന്നൈയില്‍ നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിലാണ് കരുണ്‍ നായര്‍ തന്റെ കരിയറിലെ കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയത്. കരിയറിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ തന്നെ ശതക നേട്ടത്തിലേക്കെത്തി എന്നത് കരുണിന്റെ നേട്ടത്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്നു. 185 പന്തില്‍ നിന്ന് എട്ടു ഫോറിന്റെയും ഒരു സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് കരുണ്‍ നൂറ് റണ്‍സ് പിന്നിട്ടത്.

നാലാം ദിവസം 71 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ കളി തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരന്‍ ലോകേഷ് രാഹുലിനെയും മുരളി വിജയിയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്‌സ് മുന്നോട്ടു നയിക്കുകയായിരുന്നു. വിരാട് കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് വീണ ശേഷം അഞ്ചാമനായി കരുണ്‍ ക്രീസിലെത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോര്‍ 211 റണ്‍സായിരുന്നു.

കര്‍ണാടക രഞ്ജി ടീമിലെ സഹതാരമായ ലോകേഷ് രാഹുലിനൊപ്പം 41.5 ഓവറില്‍ 161 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ്് കരുണ്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയത്. 311 പന്തില്‍ ഇരട്ടശതകത്തിന് ഒരു റണ്‍സകലെ ലോകേഷ് രാഹുലിന്റെ വിക്കറ്റ് വീണതോടെ പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ മുരളി വിജയ് കരുണിന്റെ പങ്കാളിയായി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റില്‍ ഇരുവരും 63 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. 29 റണ്‍സെടുത്ത മുരളി വിജയിയെ ഡ്വാവ്‌സണ്‍ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കി.

സെഞ്ചുറിയടിച്ച കരുണിന്റെ ആഘോഷം

