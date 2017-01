കട്ടക്ക്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ വിജയത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ട് പൊരുതുന്നു. ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവെച്ച 382 റണ്‍സിന്റെ കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് 206 റണ്‍സെടുക്കുന്നതനിടയില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. 17 ഓവര്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാന്‍ 160 റണ്‍സ് കൂടി വേണം. 43 റണ്‍സുമായി ഇയാന്‍ മോര്‍ഗനും ഏഴു റണ്‍സുമായി മോയിന്‍ അലിയുമാണ് ക്രീസില്‍.

28 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്ന ജെയ്‌സണ്‍ റോയിയും ജോ റൂട്ടുമാണ് മുന്നോട്ടു നയിച്ചത്. റോയ് 73 പന്തില്‍ 82 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോള്‍ റൂട്ട് 55 പന്തില്‍ 54 റണ്‍സ് സംഭാവന ചെയ്തു. അലെക്‌സ് ഹെയ്ല്‍സിനും ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സിനും ജോസ് ബട്‌ലര്‍ക്കും കാര്യമായ സംഭാവന നല്‍കാനായില്ല. മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അശ്വിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബൗളിങ്ങില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 381 റണ്‍സടിച്ചു. സെഞ്ചുറി നേടിയ യുവരാജിന്റെയും ധോനിയുടെയും ബാറ്റിങ് മികവാണ് ഇന്ത്യക്ക് തുണയായത്. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ 25 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ നാലാം വിക്കറ്റില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന യുവരാജ് സിങ്ങും എം.എസ് ധോനിയും ചേര്‍ന്ന് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

കരിയറില്‍ ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോര്‍ നേടിയ യുവരാജ് 127 പന്തില്‍ 150 റണ്‍സ് നേടി പുറത്തായി. 21 ബൗണ്ടറികളും മൂന്നു സിക്‌സും അടങ്ങുന്നതാണ് യുവരാജിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്. 2011ന് ശേഷം ആദ്യ അന്താരഷ്ട്ര സെഞ്ചുറി നേടുന്ന യുവരാജ് തന്റെ 14ാം ഏകദിന ശതകം കൂടിയാണ് കട്ടക്കില്‍ പിന്നിട്ടത്.

ഒമ്പത് ഫോറിന്റെയും മൂന്ന് സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ പത്താം ഏകദിന സെഞ്ചുറിയിലേക്കെത്തിയ ധോനി 122 പന്തില്‍ 134 റണ്‍സ് നേടിയാണ് പുറത്തായത്. നാല് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ധോനി ശതകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. യുവരാജും ധോനിയും ചേര്‍ന്ന നാലാം വിക്കറ്റില്‍ പിറന്നത് 38.2 ഓവറില്‍ 256 റണ്‍സാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നാലാം വിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഹാഷിം അംല-എ.ബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് സഖ്യം നേടിയ 172 റണ്‍സിന്റെ റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇരുവരും മറികടന്നത്.

അഞ്ചു റണ്‍സെടുത്ത ലോകേഷ് രാഹുല്‍, എട്ടു റണ്‍സെടുത്ത വിരാട് കോലി, 11 റണ്‍സെടുത്ത ശിഖര്‍ ധവാന്‍ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള്‍ ക്രിസ് വോക്‌സ് ആദ്യ നാല് ഓവറിനുള്ളില്‍ തന്നെ വീഴ്ത്തി. 22 റണ്‍സെടുത്ത കേദര്‍ ജാദവിനും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മികവ് ആവര്‍ത്തിക്കാനായില്ല. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ക്രിസ് വോക്‌സും രണ്ടു വിക്കറ്റെടുത്ത പ്ലങ്കെറ്റും ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളിങ് നിരയില്‍ തിളങ്ങി.

An emotional moment for @YUVSTRONG12 as he brings up his 14th ODI ton #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/cX88vImx0v