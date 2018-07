മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ ടിട്വിന്റി മത്സരത്തില്‍ ബട്ട്‌ലറുടെ ചിറകിലേറി ഇംഗ്ലണ്ട് മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് 12 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 100 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ്. 33 പന്തില്‍ 59 റണ്‍സെടുത്ത ബട്ട്‌ലറും 4 പന്തില്‍ 4 റണ്‍സോടെ മോര്‍ഗനുമാണ് ക്രീസില്‍. 20 പന്തില്‍ 30 റണ്‍സെടുത്ത ജാസണ്‍ റോയുടെയും 18 പന്തില്‍ 8 റണ്‍സെടുത്ത അലക്‌സ് ഹേല്‍സിന്റെയും വിക്കറ്റാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് നഷ്ടമായത്. ഉമേഷ് യാദവിനും കുല്‍ദീപ് യാദവിനുമാണ് വിക്കറ്റ്.

Content Highlights: India vs England 1st T20I: India Win Toss, Elect To Bowl vs England