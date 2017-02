ഹൈദരാബാദ്: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്ന കരുണ്‍ നായര്‍ക്ക് പകരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. പരമ്പരയില്‍ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം മാത്രമാണുള്ളത്.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: മുരളി വിജയ്, കെ.എല്‍ രാഹുല്‍, ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര, വിരാട് കോലി, അജിങ്ക്യെ രഹാനെ, വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ, ആര്‍.അശ്വിന്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ഉമേഷ് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശര്‍മ.

