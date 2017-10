നാഗ്പുര്‍: ഇന്ത്യക്കെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഓസ്‌ട്രേലയ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നാഗ്പുരില്‍ മൂന്നു മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യയിറങ്ങുന്നത്. അതേസമയം ഓസ്‌ട്രേലന്‍ നിരയില്‍ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണുള്ളത്.

മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും ഉമേഷ് യാദവിനും പകരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും കളിക്കും. അസുഖം ബാധിച്ചതിനാല്‍ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലും ഇന്ന് കളിക്കില്ല. പകരം കുല്‍ദീപ് യാദവ് തിരിച്ചുവന്നു.

ഓസീസ് നിരയില്‍ കെയ്ന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌സണ് പകരം ജെയിംസ് ഫോക്‌നര്‍ കളിക്കും. റിച്ചാര്‍ഡ്‌സണ് അസുഖമായതിനാലാണ് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യ മൂന്നു ഏകദിനങ്ങളിലും ഓസീസിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

Australia win the toss and elect to bat first in the fifth and final @Paytm ODI #INDvAUS pic.twitter.com/5bhctFOpBF