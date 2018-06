മുംബൈ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ചരിത്രപരമായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹയക്ക് പകരം ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ദിനേശ് കാര്‍ത്തികിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ഐപിഎലിനിടെ സാഹയ്ക്ക് വിരലിനേറ്റ പരിക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം.

എട്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ബിസിസിഐ ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി അമിതാഭ് ചൗധരിയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 2010-ല്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയാണ് ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് അവസാനമായി ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത്.

ജൂണ്‍ 14-നാണ് ബെംഗളൂരുവിലാണ് മത്സരം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പദവി ലഭിച്ച ശേഷം അഫ്ഗനിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്. ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതാണ് ദിനേശ് കാര്‍ത്തികിന് ടീമിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചത്. കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കായി അദ്ദേഹം 16 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 498 റണ്‍ നേടിയിരുന്നു.

അഞ്ച് മുതല്‍ ആറ് ആഴ്ചകള്‍കൊണ്ട് സാഹ പരിക്കില്‍ നിന്ന് മോചിതനാകുമെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

