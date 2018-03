മുംബൈ: വിദേശ പര്യടനങ്ങളിലെ മത്സരക്രമത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ഇനിയുള്ള വിദേശ പര്യടനങ്ങളില്‍ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് കളിക്കില്ലെന്നും പരിമിത ഓവറായിരിക്കും കളിക്കുകയെന്നും ബി.സി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കി. ബി.സി.സി.ഐ സി.ഇ.ഒ രാഹുല്‍ ജോഹ്‌രിയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളില്ലാതെ കളിക്കാനിറങ്ങിയതിനാലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തോറ്റതെന്ന നിഗമനമാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍. ആദ്യം പരിമിത ഓവര്‍ കളിച്ചാല്‍ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുമ്പോഴേക്കും സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ ടീമിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്‌ട്രേലിയ പര്യടനങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ ആദ്യം പരിമിക ഓവറാകും കളിക്കുക. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡുമായി ബി.സി.സി.ഐ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. അനുകൂല നിലപാടാണ് ഇരുബോര്‍ഡുകളും കൈക്കൊണ്ടത്.

ഒന്നരമാസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം. നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താന്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ മത്സര പരമ്പരകള്‍ താരങ്ങളെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്നും ബി.സി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കി.

