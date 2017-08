ലീഡ്‌സ്: തോല്‍വികള്‍ തുടര്‍ക്കഥയാക്കിയ വിന്‍ഡീസിന് ചരിത്രവിജയവുമായി തിരിച്ചുവരവ്. 17 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണില്‍ ടെസ്റ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയാണ് വിന്‍ഡീസ് വന്‍ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. ലീഡ്്‌സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അഞ്ചു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിന്‍ഡീസിന് പരമ്പര 1-1ന് സമനിലയിലെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

ഇരു ഇന്നിങ്‌സുകളിലും സെഞ്ചുറി അടിച്ച വലങ്കയ്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ഷായി ഹോപ്പാണ് വിന്‍ഡീസ് വിജയത്തില്‍ താരമായത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 147 റണ്‍സും രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ പുറത്താവാതെ 118 റണ്‍സുമടിച്ച ഹോപ്പാണ് കളിയിലെ താരം.

സ്‌കോര്‍: ഇംഗ്ലണ്ട്- 258/10, 490്/8d വിന്‍ഡീസ്: 427/10, 322/5

എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ നാണംകെട്ട വിന്‍ഡീസ് ഏറെ പഴി കേട്ടിരുന്നു. ആ കുത്തുവാക്കുകളെല്ലാം മായ്ച്ചു കളയുന്ന പ്രകടനമാണ് ലീഡ്‌സില്‍ വിന്‍ഡീസ് നിര പുറത്തെടുത്തത്. 322 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന വിന്‍ഡീസ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഹോപ്പിനൊപ്പം ക്രെയ്ഗ് ബ്രെയ്ത് വെയ്റ്റിന്റെ ഇന്നിങ്‌സും നിര്‍ണായകമായി. രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ 92 റണ്‍സാണ് ബ്രെയ്ത് വെയ്റ്റ് നേടിയത്.

വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ അഞ്ച് റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ അവസാന ദിവസം ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച കരീബിയന്‍ പടയ്ക്ക് കീറന്‍ പവലിനെയാണ്(23) ആദ്യം നഷ്ടമായത്. ഏതാനും ഓവറുകള്‍ക്ക് ശേഷം റണ്ണെടുക്കാതെ കൈല്‍ ഹോപ് റണ്‍ഔട്ട് ആയപ്പോള്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് നില പരുങ്ങലിലായി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ആതിഥേയരുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ് ബ്രെയ്ത് വെയ്റ്റ്-ഷായി ഹോപ് സഖ്യം പുറത്തെടുത്തത്.

മൂന്നാം വിക്കറ്റില്‍ നേടിയ 144 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ട് പിറന്നതോടെ വിന്‍ഡീസ് നിലയുറപ്പിച്ചു. ശതകത്തിനു 5 റണ്‍സ് അകലെ മോയിന്‍ അലിയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നല്‍കി ബ്രെയ്ത് വെയ്റ്റ് മടങ്ങിയെങ്കിലും റോഷ്ടണ്‍ ചേസ,് ഷായി ഹോപ്പിനു മികച്ച പിന്തുണ നല്‍കി.

30 റണ്‍സ് നേടിയ ചേസ് പുറത്താകുമ്പോള്‍ വിജയം 75 റണ്‍സ് അകലെയായിരുന്നു സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക്. 49 റണ്‍സാണ് ചേസ്-ഹോപ് സഖ്യം നാലാം വിക്കറ്റില്‍ നേടിയത്. പിന്നീട് ജെര്‍മന്‍ ബ്ലാക്ക്വുഡിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഹോപ്പ് ഇന്നിങ്‌സ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഷായി ഹോപ്(118*), ജര്‍മൈന്‍ ബ്ലാക്ക്‌വുഡ്(41) എന്നിവര്‍ 74 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. വിജയത്തിനു രണ്ടു റണ്‍സ് അകലെ വെച്ച് ബ്ലാക്ക്‌വുഡ് മോയിന്‍ അലിയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നല്‍കി മടങ്ങിയെങ്കിലും വിന്‍ഡീസ് അപ്പോഴേക്കും വിജയമുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് പരമ്പരയില്‍ ബാക്കിയുള്ളത്. അതില്‍ വിജയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ വ്യാഴാഴ്ച്ച നടക്കും.

Congratulations to West Indies who won by five wickets. Shai Hope finishes on 120. Scorecard: https://t.co/PUGHCAuXpJ pic.twitter.com/bsDQEQuAqI