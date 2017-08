എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണ്‍: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ വിന്‍ഡീസിന് നാണംകെട്ട തോല്‍വി. ഒരൊറ്റ ദിവസം വിന്‍ഡീസിന്റെ 19 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്‌സിനും 209 റണ്‍സിനുമാണ് വിജയിച്ചത്. എഡ്ബാസ്റ്റണില്‍ നടന്ന ഡേ നൈറ്റ് മത്സരത്തില്‍ കളി തീരാന്‍ രണ്ടും ദിവസം ബാക്കി നില്‍ക്കെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം.

വിന്‍ഡീസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ അവര്‍ നേരിടുന്ന ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ്. മൂന്നാം ദിനം ഒരു വിക്കറ്റിന് 44 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ കളി തുടങ്ങിയ വിന്‍ഡീസിന്റെ ചെറുത്ത് നില്‍പ്പ് ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 168 റണ്‍സിലവസാനിച്ചു. രതുടര്‍ന്ന് ഫോളോ ഓണ്‍ വഴങ്ങി രണ്ടാമിന്നിങ്‌സ് തുടങ്ങിയ വിന്‍ഡീസ് മൂന്നാം സെഷനില്‍ 137 റണ്‍സിന് പുറത്തായി. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് ഇംഗ്ലണ്ട് എട്ടു വിക്കറ്റിന് 514 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഇരട്ട ശതകം നേടിയ അലെസ്റ്റയര്‍ കുക്കിന്റെ മികവിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലെത്തിയത്.

ആദ്യ ഇന്നിംഗ്‌സില്‍ ജെര്‍മൈന്‍ ബ്ലാക്ക്‌വുഡ് പുറത്താകാതെ നേടിയ 79 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് വിന്‍ഡീസ് നിരയില്‍ എടുത്തു പറയാനാവുന്ന പ്രകടനം. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി പേസ് ബൗളര്‍മാരായ ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍, സ്റ്റുവര്‍ട് ബ്രോഡ് എന്നിവര്‍ രണ്ടിന്നിങ്‌സുകളിലായി 5 വീതം വിക്കറ്റെടുത്തു. ടോബി റോളണ്ട് ജോണ്‍സ് നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ടെസ്റ്റില്‍ 384 വിക്കറ്റ് നേടിയ ബ്രോഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ബൗളറായി.

