ഓക്ക്‌ലാന്റ്‌: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നാണക്കേട്. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 58 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ടെസ്റ്റ് കരിയറില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്‌കോറാണിത്. 1887ല്‍ സിഡ്‌നിയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് 45 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നു.

അവാസന വിക്കറ്റില്‍ ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സണം കൂട്ടുപിടിച്ച് ക്രെയ്ഗ് ഒവര്‍ട്ടനുണ്ടാക്കിയ 31 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോഡില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രക്ഷിച്ചത്. ഒവര്‍ട്ടന്‍ 33 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള്‍ ഒമ്പത് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ രണ്ടക്കം കാണാതെയാണ് ക്രീസ് വിട്ടത്. ഇതില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുംമുമ്പ് പുറത്തായി.

ട്രെന്റ് ബൗള്‍ട്ടും ടിം സൗത്തിയും ചേര്‍ന്ന് നയിച്ച് കിവീസിന്റെ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. 32 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗള്‍ട്ട് കരിയറിലെ മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനവും സ്വന്തമാക്കി.ആദ്യ ആറു ഓഴറില്‍ ഒമ്പത് റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നാല് വിക്കറ്റാണ് ബൗള്‍ട്ട് വീഴ്ത്തിയത്. 25 റണ്‍സ് വഴങ്ങി സൗത്തി നാല് വിക്കറ്റെടുത്തു.

