ധര്‍മ്മശാല: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ നാണംകെട്ട തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴും തലയുയര്‍ത്തി നിന്നത് മുന്‍ നായകന്‍ ധോനിയായിരുന്നു. ധോനിയുടെ ചെറുത്തുനില്‍പ്പില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്‌കോറിന് പുറത്തായ നാണക്കേടും ടീം ഇന്ത്യക്ക് പേറേണ്ടിവന്നേനെ.

നായകനായിരിക്കുമ്പോഴും റിവ്യു ചോദിച്ച് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഏറ്റവും കുടുതല്‍ ടീമിന് നേടിക്കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമാണ് ധോനിക്കുള്ളത്. ഞായറാഴ്ചയും ആ പതിവ് തെറ്റിയില്ല. പക്ഷേ റിവ്യു ചോദിച്ചത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി എന്നുമാത്രം.

കളിയുടെ 33 ാം ഓവറില്‍ ബുംറയുടെ പാഡില്‍ പന്ത് കൊണ്ടു. ശ്രീലങ്കന്‍ താരങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി അപ്പീല്‍ മുഴക്കി. അംപയര്‍ അപ്പീല്‍ അനുവദിച്ച് ഔട്ട് വിധിക്കാന്‍ കൈ ഉയര്‍ത്തി തുടങ്ങി. അതിന് മുന്നെ നോണ്‍സ്‌ട്രൈക്കറായി അരികില്‍ നിന്ന ധോനി റിവ്യു അപ്പീല്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

റിവ്യുവില്‍ അംപയറുടെ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയുകയും ബുംറ നോട്ടൗട്ടായി തുടരുകയും ചെയ്തു. ധോനിയുടെ ശ്രദ്ധയും പന്തിന്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കിയതിലെ വിജയത്തേയുമാണ് ആരാധകര്‍ പ്രശംസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഔട്ട് വിധിക്കും മുന്നെ റിവ്യു ചോദിച്ച് ധോനി വീണ്ടും വാര്‍ത്തയില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ഏതായാലും ധോനിയുടെ ഈ നടപടി ട്രോളിനും വിഷയമായിട്ടുണ്ട്‌

വീഡിയോ കാണാം

It's high time to change DRS from Decision Review System to Dhoni Review System!!!!!

How can a man be this accurate... #MSDhoni for a reason!!!