ക്രൈസ്റ്റ്ചര്‍ച്ച്: വിജയത്തിനായുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റകലെ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ന്യൂസീലൻഡിന് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സ്വന്തം. 20 ഓവറോളം അവശേഷിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാന്‍ മൂന്നു വിക്കറ്റ് മാത്രമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോഴും കിവീസ് പിടിച്ചുനിന്നു. ഇഷ് സോധിയും ഗ്രാന്‍ഡ്‌ഹോമും വാഗ്നറും ചേര്‍ന്നുള്ള ചെറുത്തുനില്‍പ്പാണ് ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലെത്തിച്ചത്.

സോധി പുറത്താകാതെ 56 റണ്‍സില്‍ നിന്നപ്പോള്‍ കോളിന്‍ ഡി ഗ്രാന്‍ഡോം 45 റണ്‍സ് നേടി. അതിനേക്കാള്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയത് നീല്‍ വാഗ്നറുടെ ബാറ്റിങ്ങായിരുന്നു. 103 പന്ത് നേരിട്ട വാഗ്നര്‍ ഏഴു റണ്‍സ് മാത്രമാണെടുത്തതെങ്കിലും ആ പ്രതിരോധ ബാറ്റിങ് സമനിലയില്‍ നിര്‍ണായകമാകുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ ലാഥം 207 പന്തില്‍ നിന്ന് 83 റണ്‍സ് നേടി കിവീസിന്റെ ഇന്നിങ്‌സിന് കരുത്തു പകര്‍ന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറായ 307 റണ്‍സിനെതിരെ ന്യൂസിലന്‍ഡ് 278 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ലീഡുമായി രണ്ടാമിന്നിങ്‌സിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് 352 റണ്‍സടിച്ചു.ഇതോടെ കിവീസിന് വിജയിക്കാന്‍ 382 റണ്‍സ് വേണമെന്നായി. അവസാന ദിവസം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കിവീസ് പിടിച്ചു നിന്നതോടെ ടെസ്റ്റ് സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചു.

Content Highlights: Defiant New Zealand hold on for draw to win England series