ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനായ അനില്‍ കുംബ്ലെ ബിസിസിഐക്ക് വെറുമൊരും മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചുമായിട്ടുള്ള കുംബ്ലെയുടെ 47-ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ബിസിസിഐയുടെ അധിക്ഷേപം.

കുംബ്ലെക്ക് ജന്മദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിസിഐയുടെ ട്വീറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍ എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കുംബ്ലെയുടെ ആരാധകര്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ ബിസിസിഐ ഈ ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിച്ചു. പകരം മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുമായും ബിസിസിഐയുമായും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജൂണില്‍ കുംബ്ലെ ദേശീയ ടീം പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളര്‍മാരില്‍പ്പെട്ട കുംബ്ലെയെ ബിസിസിഐ കളിയാക്കുകയാണെന്ന് ആരാധകര്‍ പറഞ്ഞു.

കുബ്ലെ ഒരു ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചും മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയ ഇതിഹാസവുമായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് ദിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Here's wishing a very happy birthday to former #TeamIndia Captain Mr. Anil Kumble #Legend #HappyBirthdayJumbo pic.twitter.com/uX52m8yYif