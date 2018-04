ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.സി.സി.ഐയെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിയമ കമ്മീഷന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. ബി.സി.സി.ഐയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡുകളേയും വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടു വരണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബി.എസ് ചൗഹാന്‍ അധ്യക്ഷനായ നിയമ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനായി ആദ്യം ബി.സി.സിഐയെ ഒരു ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷനായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നു.

ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതിയാണ് നിയമ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2016 ജൂലൈയിലായിരുന്നു ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. രാജ്യത്തെ മറ്റു കായിക സംഘടനകളെല്ലാം വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലിരിക്കെ ബി.സി.സി.ഐയെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുന്നത് അനൗചിത്യമാണെന്നും നിയമ കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തമിഴ്‌നാട് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആക്ടിന് കീഴില്‍ ഒരു സ്വകാര്യ സംരംഭമായാണ് ബി.സി.സി.ഐ നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 12 പ്രകാരം 'സ്റ്റേറ്റ്' വിഭാഗത്തില്‍ ബി.സി.സി.ഐയേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന സംഘടനകളുടെ അധികാരങ്ങള്‍ ബി.സി.സി.ഐ കൈയടക്കുന്നതായും കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ബി.സി.സി.ഐ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ കീഴില്‍ വന്നാല്‍ ടീം സെലക്ഷന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ദേശീയ, സംസ്ഥാന ടീമുകളുടെ സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇതുകൂടാതെ ബി.സി.സി.ഐ നടത്തുന്ന ഇടപടാകുളേയും കരാറുകളേയും കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ലഭിക്കും.

Content Highlights: BCCI should come under RTI Act, recommends Law Commission