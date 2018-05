ന്യൂഡല്‍ഹി : ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കാനെങ്കിലും അവസരം നല്‍കണമെന്ന മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം എസ്. ശ്രീശാന്തിന്റെ അപേക്ഷയെ ബി.സി.സി.ഐ. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ എതിര്‍ത്തു. ഐ.പി.എല്‍. ഒത്തുകളിക്കേസില്‍ ശ്രീശാന്ത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരനാണെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച കേസ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ബോര്‍ഡ് വാദിച്ചു. അതേസമയം, ശ്രീശാന്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു.

ഒത്തുകളിക്കേസില്‍ പ്രതികളെ വെറുതേ വിട്ടതിനെതിരേ ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അപ്പീലില്‍ ജൂലായ് അവസാനത്തോടെ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയോട് സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തനിക്ക് ആജീവനാന്ത വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ ബി.സി.സി.ഐ. നടപടി ശരിവെച്ച കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരേ ശ്രീശാന്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്.

ഐ.പി.എല്‍ ഒത്തുകളിക്കേസില്‍ തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതാണെന്നും അതിനാല്‍ ഈ സീസണില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കാന്‍ സഹായിക്കും വിധം ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കണമെന്നുമാണ് ശ്രീശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള ശ്രീശാന്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ശ്രീശാന്തിന്റെ വിലക്കില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന നിലപാടാണ് ബി.സി.സി.ഐ. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.

രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ടീമംഗമായിരുന്ന ശ്രീശാന്തിനെ ഒത്തുകളിയുടെ പേരില്‍ 2013-ല്‍ അറസ്റ്റുചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബി.സി.സി.ഐ. ആജീവനാന്ത വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്. വിലക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരേയാണ് ശ്രീശാന്ത് സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയത്.

