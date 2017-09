ചിറ്റഗോങ്: പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാന്‍ പലരും പല പണികളും പയറ്റാറുണ്ട്. ജിമ്മില്‍ പോയും പുലര്‍ച്ചെ നടക്കാനിറങ്ങിയുമൊക്കെയാണ് ആളുകള്‍ തടി കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ടെസ്റ്റ് കളിച്ച് തടി കുറക്കാനാവുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓസീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോമ്പ്.

ചിറ്റഗോങ്ങില്‍ നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രലിയ-ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനമാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. 4.5 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്സ് കൊണ്ട് ഹാൻഡ്കോമ്പ് കുറച്ചത്. ചിറ്റഗോങ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ കടുത്ത ചൂടാണ് ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോമ്പിനെ വലച്ചത്. ക്രീസില്‍ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോമ്പ് 144 പന്തില്‍ 82 റണ്‍സെടുത്ത് റണ്‍ഔട്ടായി.

ഓസീസിനായി ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ സെഞ്ചുറി അടിച്ചു. വാര്‍ണറുടെയും ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോമ്പിന്റെയും മികവില്‍ കംഗാരുക്കള്‍ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഒന്നാമിന്നിങ്‌സ് സ്‌കോര്‍ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് 305 റണ്‍സ് നേടിയിരുന്നു.

ചൂടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഓസീസ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ഒരുപക്ഷേ ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോമ്പല്ല. 1986ല്‍ നടന്ന മദ്രാസ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഓസീസ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ഡീന്‍ ജോണ്‍സും ഇത്തരത്തില്‍ ഉഷ്ണം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ ഏറെ നേരം ക്രീസില്‍ ചെലവഴിച്ച ജോണ്‍സ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുമാണ് മടങ്ങിയത്.

