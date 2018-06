നോട്ടിങ്ഹാം: ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോറിന്റെ അവകാശികളെന്ന സ്വന്തം റെക്കോഡ് തിരുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 481 റണ്‍സടിച്ചാണ് ഇഗ്ലണ്ട് ലോക റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തിയത്.

ടോസ് നഷ്ടമായി ബാറ്റിങിനിറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇഗ്ലണ്ട് ജോണി ബൈര്‍സ്‌റ്റോ (139)യുടെയും അലക്‌സ് ഹലെസി (147) ന്റെ സെഞ്ചുറി കരുത്തിലാണ് പടുകൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. നോട്ടിങ്ഹാമില്‍ തന്നെ 2016-ല്‍ പാകിസ്താനെതിരെ നേടിയ മൂന്നിന് 444 എന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തന്നെ റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്.

ഹലെസിയേയും ബൈര്‍സ്‌റ്റോയേയും കൂടാതെ ഓപ്പണര്‍ ജാസന്‍ റോയ് 61 പന്തില്‍ നിന്ന് 82 റണ്ണെടുത്തു. 92 പന്ത് വീതമെടുത്താണ് ഹലെസി 147 ഉം ബൈര്‍സ്‌റ്റോ 139 അടിച്ചത്.

അവാസന ഓവറുകളില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇയാന്‍ മോര്‍ഗന്‍ 30 പന്തില്‍ 67 എടുത്ത് വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 21 സിക്‌സറുകളും 41 ഫോറുകളും ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ ബാറ്റില്‍ നിന്ന് പിറന്നു.

Content Highlights: Australia bowl first in must-win ODI at Trent Bridge