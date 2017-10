മുംബൈ: ന്യുസിലന്‍ഡുമായുള്ള ഏകദിനപരമ്പരക്ക് മുന്നോടിയായി മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ പരിശീലനത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം. മുംബൈ അണ്ടര്‍ 23,19 ടീമുകളിലെ താരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് നെറ്റ്‌സില്‍ പന്തെറിഞ്ഞു നല്‍കുന്നത്. ഇവര്‍ക്കിടയില്‍ ഇത്തവണ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് പന്തെറിഞ്ഞ് നല്‍കാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ മകന്‍ അര്‍ജ്ജുനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിരാട് കോലിക്കും ശിഖര്‍ധവാനും അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ ഇന്ന് നടന്ന പരിശീലനത്തില്‍ അര്‍ജ്ജുന്റെ പേസുകള്‍ നേരിട്ടു. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ അര്‍ജ്ജുന്‍ നെറ്റ്‌സിലും സ്റ്റേഡിയത്തിലും എത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് പന്തെറിഞ്ഞ് നല്‍കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ രവിശാസ്ത്രി, ബൗളിങ് കോച്ച് ഭരത് അരുണ്‍ എന്നിവരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അര്‍ജ്ജുന്‍ ബൗള്‍ ചെയ്തത്. മുംബൈ അണ്ടര്‍ 19 ടീമിലെ താരമാണ് നിലവില്‍ 18-കാരനായ അര്‍ജ്ജുന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. ഇടങ്കയ്യന്‍ പേസ് ബൗളറാണ് അര്‍ജ്ജുന്‍.

അര്‍ജ്ജുന്റേയും മറ്റു ഇടങ്കയ്യന്‍ ബൗളര്‍മാരുടെയുടേയും പന്ത് നേരിടുന്നത് ന്യുസിലന്‍ഡിന്റെ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ടടക്കമുള്ള ബൗളര്‍മാരെ നേരിടുന്നതിന് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം കണക്കാക്കുന്നത്. അര്‍ജ്ജുന്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യുന്നതുള്‍പ്പടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ബിസിസിഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

വിനൂമങ്കദ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുംബൈ അണ്ടര്‍-19 ടീമില്‍ ഈ മാസമാണ് അര്‍ജ്ജുന്‍ ഇടം നേടിയത്. എന്നാല്‍ കാര്യമായ പ്രകടനം അര്‍ജ്ജുന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ കാഴ്ചവെക്കാനായിരുന്നില്ല.

We are at the Wankhede Stadium and our preparations for the #INDvNZ have begun. pic.twitter.com/DoeBzcCXSc