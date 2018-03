മെല്‍ബണ്‍: പന്തില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ച വിവാദത്തില്‍ വിലക്ക് നേരിടുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരം ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുന്നു. ചെയ്തത് മാപ്പര്‍ഹിക്കാത്ത തെറ്റാണെന്നും ഇനി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മുന്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ വ്യക്തമാക്കി. മെല്‍ബണില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വാര്‍ണര്‍.

'രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാനാകില്ലെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ഞാന്‍ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെറിയ പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാലും കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഓരോ മത്സരത്തിലൂടെയും രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമുണ്ടാക്കാനാണ്‌ ശ്രമിച്ചത്. എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തെറ്റുകള്‍ക്കെല്ലാം ഞാന്‍ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. ഉപനായകനെന്ന നിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു'. വാര്‍ണര്‍ നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു.

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ഇത് നാലാമത്തെയാളാണ് വികാരാധീനനായി കുറ്റം ഏറ്റും പറഞ്ഞ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ കാണുന്നത്. നേരത്തെ താരങ്ങളായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റും കോച്ച് ഡാരെന്‍ ലേമാനും എല്ലാവരോടും മാപ്പപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് സാന്റ് പേപ്പര്‍ കൊണ്ട് പന്ത് ചുരണ്ടിയത്. സംഭവം ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞതോടെ വിവാദമായി. തുടര്‍ന്ന് സ്മിത്തും ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റും കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഐ.സി.സി മൂവരേയും ഒരു മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ കടുത്ത ശിക്ഷ നല്‍കുകയായിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്മിത്തിനേയും വാര്‍ണറേയും വിലക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിന് ഒമ്പത് മാസത്തെ വിലക്കുമേര്‍പ്പെടുത്തി.

Read the full transcripts from the Warner, Smith, Bancroft & Lehmann press conferences here: https://t.co/CsxflxQyCo pic.twitter.com/iqSoge4MUk — cricket.com.au (@CricketAus) March 31, 2018

