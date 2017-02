ലണ്ടന്‍: അലെസ്റ്റയര്‍ കുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. 59 ടെസ്റ്റുകളില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി റെക്കോഡിട്ട കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതായി ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്റ് വെയ്ല്‍സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡാണ് അറിയിച്ചത്. കുക്കിന് പകരം ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ആഷസ് പരമ്പരയില്‍ ജോ റൂട്ടാണ്‌ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിക്കുക.

ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടിയിട്ടുള്ള കുക്ക് 2012 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത്. 2013ലും 2015ലും ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടന്ന ആഷസ് പരമ്പരയില്‍ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച കുക്ക് ഇന്ത്യക്കെതിരെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയും പരമ്പര വിജയം നേടി. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയില്‍ 59 ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് 10 സെഞ്ചുറികളടക്കം 4844 റണ്‍സ് നേടിയിട്ടുണ്ട് കുക്ക്.

''ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബഹുമതിയാണ്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തോളം ടീമിനെ നയിക്കാനായതും ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. സ്ഥാനമൊഴിയുക എന്നത് സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ശരിയായ തീരുമാനമാണ്''-32കാരനായ കുക്ക് പറഞ്ഞു.

