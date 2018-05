ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് താരം അലെസ്റ്റയര്‍ കുക്കിന് റെക്കോഡ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരമെന്ന റെക്കോഡില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം അലന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ക്കൊപ്പമാണ് കുക്ക് എത്തിയത്.പാകിസ്താനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങിയതോടെയാണ് കുക്ക് റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്തിയത്.

2006-ല്‍ നാഗ്പുരില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെയായിരുന്നു കുക്കിന്റെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. ആ ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി അടിച്ചെങ്കിലും അടുത്ത ടെസ്റ്റില്‍ അസുഖം മൂലം കുക്കിന് കളിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ച എല്ലാ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും കുക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി കളിച്ചു. 153 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് 12 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് താരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍ നേടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരനുമായി.

ഇടങ്കയ്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരായ കുക്കും ബോര്‍ഡറും ടെസ്റ്റില്‍ 11000 റണ്‍സിലധികം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എസെക്‌സില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവരും കൗണ്ടി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ബോര്‍ഡര്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയേയും ആഷസ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബോര്‍ഡര്‍ കുറിച്ച 153 മത്സരത്തിന്റെ റെക്കോഡിന് ഒപ്പമെത്തുമ്പോള്‍ അന്നത്തെ ബോര്‍ഡറെക്കാള്‍ അഞ്ച് വയസിന് ചെറുപ്പമാണ് 33-കാരനായ അലെസ്റ്റയര്‍ കുക്ക്. കുക്കിനെ അഭിനന്ദിച്ച ബോര്‍ഡര്‍ പാകിസ്താനെതിരായ അടുത്ത ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് താരം തന്റെ റെക്കോഡ് മറികടക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചു.

107 ടെസ്റ്റ മത്സരങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി കളിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരം മാര്‍ക്ക് വോയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 106 ടെസ്റ്റുമായി ഇന്ത്യന്‍ താരം സുനില്‍ ഗവാസക്കര്‍ നാലാമതും 101 ടെസ്റ്റ് തുടര്‍ച്ചയായി കളിച്ച ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

Alastair Cook today equals Allan Border's record for the most consecutive Tests played - a stunning 153! 🙌#ENGvPAK #howzstat pic.twitter.com/31KlBPfa20