ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ്: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയികള്‍ക്കുള്ള ഫ്രീഡം ട്രോഫിക്ക് മുമ്പാകെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീം ഫോട്ടോയ്ക്ക്‌ പോസ്ചെയ്തത് ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. വെളുത്തവര്‍ഗക്കാര്‍ ഒരുമിച്ച്, ട്രോഫിയേന്തിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിക്കൊപ്പം വലതുഭാഗത്തും കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരും ടീമിലെ ഇരുനിറക്കാരും ഇടതുഭാഗത്തും നില്‍ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമില്‍ വര്‍ണവിവേചനമുള്ളതായി സൂചനകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കളിക്കാര്‍ ചേരിതിരിഞ്ഞുനിന്നതാണ് എല്ലാവരും ഗൗരവമായി കണ്ടത്.



വെള്ളക്കാരായ ഡുപ്ലെസി, ഡീന്‍ എല്‍ഗര്‍, ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, മോണെ മോര്‍ക്കല്‍, ഡുവാന്‍ ഒളിവിയര്‍, ക്രിസ് മോറിസ്, ഡെയ്ല്‍ സ്റ്റെയ്ന്‍, ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്ക്, ഐഡന്‍ മാര്‍ക്രം എന്നിവര്‍ ഒരു കൂട്ടമായും വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത ഹാഷിം അംല, ഫെഹ്ലുക്വായോ, ലുങ്കി എന്‍ഗീഡി, കഗീസോ റബാഡ, വെര്‍ണന്‍ ഫിലാന്‍ഡര്‍, കേശവ് മഹാരാജ് എന്നിവര്‍ വേറൊരു കൂട്ടവുമായാണ് ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇതിനെ തള്ളി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് രംഗത്തെത്തി. ആ ഫോട്ടോ പോസിങ് അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമിന്റെ വിജയാഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രം ഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ കറുത്ത വംശജനായ കാഗിസോ റബാദയെ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ് ചുംബിച്ച കാര്യവും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

