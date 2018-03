ബെര്‍മിങ്ഹാം: ഓള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണ്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കിഡംബി ശ്രീകാന്തിന് ജയം. പുരുഷ സിംഗിള്‍സില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ ബ്രൈസ് ലെവര്‍ഡെസിനെതിരെ മൂന്ന് ഗെയിം നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ അവസാന ഗെയിമിൽ ടൈബ്രേക്കറിലാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ വിജയം. സ്‌കോര്‍- (7-21, 21-14, 22-20).

ആദ്യ ഗെയിം 7-21 ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശ്രീകാന്ത് രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി 21-14 എന്ന സ്‌കോറില്‍ സ്വന്തമാക്കി. നിര്‍ണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിൽ ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറിയെങ്കിലും 22-20 എന്ന സ്‌കോറില്‍ മൂന്നാം ഗെയിമും സ്വന്തമാക്കി ശ്രീകാന്ത് വിജയം തട്ടിയെടുത്തു. നേരത്തെ വനിത സിംഗിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സൈന നേവാള്‍ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ പുറത്തായിരുന്നു.

