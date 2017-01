സരവാക്: ഇന്ത്യന്‍ താരം സൈന നേവാളിന് മലേഷ്യന്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗ്രാന്‍ഡ്പ്രീ കിരീടം. ഫൈനലില്‍ തായ്‌ലന്റിന്റെ ചോച്ചവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൈന ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഒരു കിരീടം നേടിയത്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം കണ്ട രണ്ട് ഗെയിമുകള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സൈനയുടെ വിജയം. സ്‌കോര്‍: 22-20,22-20. 2016 ജൂണില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ നേടിയതിന് ശേഷം സൈനയുടെ ആദ്യ കിരീടമാണിത്.

2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിന് ശേഷം കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയായ സൈനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയായി ഈ കിരീടനേട്ടം. 2011ല്‍ ഫൈനല്‍ വരെയെത്തിയതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് മലേഷ്യന്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സില്‍ സൈനയുടെ മികച്ച പ്രകടനം. 2013ലും 2016ലും പി.വി സിന്ധുവായിരുന്നു മലേഷ്യന്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് കിരീടം ചൂടിയത്.

Such a pleasing feeling to see @NSaina with a gold medal round her neck! Congratulations Champ! ☺️👍 pic.twitter.com/Hhck0j9RRh