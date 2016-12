ദുബായ്: ലോക സൂപ്പര്‍ സീരീസ് ഫൈനല്‍സ് സെമിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി സിന്ധു പുറത്ത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സിങ് ജി ഹ്യൂനിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് സെറ്റുകള്‍ക്ക് സിന്ധു പരാജയപ്പെട്ടു.

ആദ്യ സെറ്റില്‍ 15-21-ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രണ്ടാം സെറ്റില്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന് 21-18-ന് സിന്ധു സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും നിര്‍ണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റ് 15-21-ന് സിങ് ജി ഹ്യൂ തിരിച്ചുപിടിച്ച് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

She is back and her passion can be seen! Game-winning point as @Pvsindhu1 absolutely nails that smash! #DubaiSSF pic.twitter.com/pquSkBCTVi