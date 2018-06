അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലിക്കുള്ള യോഗ്യത രാഹുല്‍ഗാന്ധി പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 1975 ജൂണ്‍ 25ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്തെിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി ജയിലില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് ഏറിയാല്‍ 20 വയസ്സേ കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്‍ നേതാവായിരുന്ന ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് അന്ന് ജയപ്രകാശ് നാരായന്റെ നേതൃത്വത്തിനു കീഴില്‍ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരിലൊരാള്‍.

അമൃത്സറില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങിനോട് തോറ്റിട്ടും ജെയ്റ്റ്ലിയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ ഈ സുവര്‍ണ്ണ ഭൂതകാലം തീര്‍ച്ചയായും നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനില്‍പിന്റെ എക്കാലത്തെയും ജ്വലിക്കുന്ന മുഖം ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസായിരിക്കാം, ഇന്ദിരയുടെ പോലീസിനെ മറികടന്ന് പാര്‍ലമെന്റിലെത്തുകയും തിരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്ത സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമിയായിരിക്കാം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട നാളുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്കുവരുന്ന മറ്റൊരു നായകന്‍. പക്ഷേ, ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെയും നിതീഷ്‌കുമാറിനെയും പോലെ അരുണ്‍ജെയ്റ്റ്ലിയും അന്നാളുകളില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ സമരമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം നേരിട്ട വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു അടിയന്തരവാസ്ഥ. അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാകവചമാവുന്നു.

പക്ഷേ, ഒന്നും ശൂന്യതയില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിമര്‍ശത്തിനും ബാധകമാണ്. സമകാലിക ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തില്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വാക്കുകള്‍ വായിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരാവുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. വിരല്‍ ചന്ദ്രനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോള്‍ വിഡ്ഡി വിരല്‍ മാത്രം കാണുന്നുവെന്ന ചൈനീസ് പഴമൊഴി ഈ വായനയില്‍ നമുക്കു മുന്നില്‍ വിളക്കുമരമാവട്ടെ.

ഇന്ദിരയെ ഹിറ്റ്ലറിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെയ്റ്റ്ലി അടിയന്തരാവസ്ഥയെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചത്. ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയെ ടെലിഗ്രാഫ് ദിനപത്രം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ''Emergency pot is calling emergency kettle Hitler '' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ടെലിഗ്രാഫ് വാര്‍ത്ത കൊടുത്ത്. പോട്ട് കാളിങ് ദ കെറ്റില്‍ ബ്ളാക്ക് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗത്തില്‍ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഇടപെടലിനെ ഗംഭീരമെന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. കലവും പാത്രവും ഒരു പോലെ കരിപിടിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ കലം പാത്രത്തോട് നിനക്ക് എന്തൊരു കറുപ്പാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലെ വിരോധാഭാസമാണ് ടെലിഗ്രാഫ് എടുത്തു കാട്ടിയത്. ഇന്ദിര അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ കലമായിരുന്നെങ്കില്‍ നരേന്ദ്രമോദി അതേ പാത പിന്തുടരുന്ന കപ്പാണെന്ന ധ്വനി വരികള്‍ക്കിടയില്‍ കൃത്യമായി സന്നിവേശിപ്പിക്കാന്‍ ഈ ഒരൊറ്റ ശീര്‍ഷകത്തിലൂടെ പത്രത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ഈ തലക്കെട്ടിട്ട ടെലിഗ്രാഫിലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിരിക്കട്ടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു കുതിരപ്പവന്‍.

'' If you curb free speech and allow only propaganda you become the first victim of propaganda because you start believing that your own propaganda is the truth and the full truth. ''(സ്വതന്ത്ര സംസാരം നിങ്ങള്‍ തടയുകയും പ്രചാരണം മാത്രം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയാവും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇര കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രചാരണമാണ് സത്യമെന്നും അതുമാത്രമാണ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ സത്യമെന്നും നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു.) ഇന്ദിരയെ വീഴ്ത്തിയത് ഇന്ദിരയുടെ തന്നെ പ്രചാരണമാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ നന്മ മരമാണെന്ന ഉപജാപകവൃന്ദത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തില്‍ ഇന്ദിര വീണുപോയി. അതിന് ഇന്ദിര കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കനത്ത വിലയായിരുന്നു.

വര്‍ത്തമാന കാല ഇന്ത്യയില്‍ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ദിരയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ദൃശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആക്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്. മോദി തീവ്രമായി ആക്രമിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഇന്ദിര. പക്ഷേ, ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാക്കിസ്താനെ തകര്‍ത്ത് ബംഗ്ളാദേശിന് രൂപം നല്‍കിയ , വാജ്പേയി ദുര്‍ഗ്ഗയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഇന്ദിരയാവാനാണെന്നത് ആര്‍ക്കും അങ്ങിനെയങ്ങ് എളുപ്പത്തില്‍ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

വല്ലാത്തൊരു ഭീതി ഇന്ത്യയെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അടുത്തിടെ മുന്‍ ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ഗോപാല്‍കൃഷ്ണഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സമൂഹത്തില്‍ ഭീതി പടരുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ടറിയാം. നരേന്ദ്ര ധബോല്‍ക്കര്‍(2013),ഗോവിന്ദ് പന്‍സാരെ(2015),എം എം കല്‍ബുര്‍ഗി(2015), ഗൗരിലങ്കേഷ്(2017) എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ഈ ഭീതി വളര്‍ത്തി. വിയോജിപ്പിന് അവസരമുണ്ടെന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തെ ജനാധിപത്യമാക്കുന്നത്. ''എന്നെ എതിര്‍ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൊലമരത്തിലേക്ക് പോവാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണ് ''എന്ന ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകന്‍ വോള്‍ട്ടയറുടെ വചനത്തിനപ്പുറത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന് വേറൊരു നിര്‍വ്വചനമില്ല. ഈ പരിസരമാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യയില്‍ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും വിമര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലേയെന്നും ഇപ്പോഴും വിയോജിപ്പിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലേയെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ മറുപക്ഷത്തു നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. അന്തരീക്ഷം മലിനമാണ്. പക്ഷേ, നമ്മള്‍ ഇപ്പോഴും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള്‍ ജീവവായു തേടുന്നുണ്ടെന്നതും നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും അന്തരീക്ഷം മലിനമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലെന്ന വ്യക്തമായ ഉത്തരമാണ് ഗോപാല്‍കൃഷ്ണഗാന്ധി ഇതിന് നല്‍കുന്നത്.

ആത്മഗതങ്ങളില്‍ അഭിരമിക്കുന്ന നേതാവാണ് നരേന്ദ്രമോദി. രണ്ടു പേര്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള ഭാഷണങ്ങളില്‍,സംവാദങ്ങളില്‍ മോദിക്ക് താല്‍പര്യമില്ല. അഖിലേന്ത്യാ റേഡിയോയിലൂടെയുള്ള മന്‍കീബാത്ത് എന്ന പ്രഭാഷണമാണ് മോദിക്കും ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കുമിടയിലുള്ള പതിവ് ആശയവിനിമയ പാലം. അധികാരമേറ്റ് മൂന്നു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിനിടയില്‍ ഒരിക്കല്‍പോലും ഒരു പത്രസമ്മേളനം പോലും മോദി വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ, ഒരു മാദ്ധ്യമ സമ്മേളനം പോലും അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന 'ബഹുമതി' ആയിരിക്കണം മോദി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചോദ്യങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും മോദി ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എവിടെവെച്ചും ഏതുനിമിഷത്തിലും ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പേടിക്കുന്നു.



ഒരാള്‍ മാത്രം സംസാരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ കേള്‍വിക്കാരാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല. തുറന്ന സംവാദങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്. സാമൂഹികമാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച ബലിഷ്ഠമാക്കിയത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ അടിത്തറയാണ്. പക്ഷേ, ബഹുസ്വരമായ ഇന്ത്യയെ കാണാതിരിക്കുകയും ഏകീകൃത ഇന്ത്യയെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തില്‍ അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജനാധിപത്യം നാനാവിധമാവുന്നു. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിമര്‍ശം ആത്യന്തികമായി മോദിക്ക് നേരെ തന്നെയാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന നിരീക്ഷണമുയര്‍ന്നാല്‍ നെറ്റിചുളിക്കേണ്ടതില്ല. വിരല്‍ ചന്ദ്രനു നേര്‍ക്കു നീളുമ്പോള്‍ വിഡ്ഡി വിരല്‍ മാത്രം കാണുന്നുവെന്ന ആ പഴമൊഴി മറക്കുന്നവരാവരുത് നമ്മള്‍.

