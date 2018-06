ലഖ്നൗ: മഹാഭാരത കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റും മാധ്യമപ്രവർത്തനവുമായി എന്തു ബന്ധമെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബി.ജെ.പി. മന്ത്രിമാർ പറയും ഉണ്ടെന്ന്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എൻജിനും ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമെല്ലാം മഹാഭാരതകാലത്തേ ഉണ്ടെന്നാണ് ചില ബി.ജെ.പി. മന്ത്രിമാരുടെ കണ്ടെത്തൽ. അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ബുധനാഴ്ച ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദിനേഷ് ശർമയുടേതായി വന്ന അഭിപ്രായം. മഹാഭാരതകാലം മുതൽക്കേ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ശർമ പറയുന്നത്.

യു.പി.യിൽ ‘ഹിന്ദി ജേണലിസം ഡേ’ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ദിനേഷ് ശർമയുടെ ‘വെളിപ്പെടുത്തൽ’. കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധവിവരം തത്സമയം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിച്ചത് തേരാളിയായിരുന്ന സഞ്ജയനാണ്. അത് ‘തത്സമയ വാർത്താ സംപ്രേഷണ’മാണ്. അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ, പിന്നെയെന്താണ് ‘ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ്’ എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം.

അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ടർ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് യുദ്ധവിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിജയമാണെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതു സാധിച്ചതെന്നും ദിനേഷ് ശർമ പറയുന്നു.

നാരദമഹർഷിയെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ശർമ കാണുന്നത്. ‘നിങ്ങളുടെ’ ഗൂഗിൾ മെസഞ്ചർ സംവിധാനം ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ ‘ഞങ്ങളുടെ’ മെസഞ്ചർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുൻപേ നാരദന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ശർമയുടെ വാദം. എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സന്ദേശമെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാരദന്റെ സേവനം മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റേതു തന്നെയാണെന്നും ശർമ പറഞ്ഞു.

ഇന്റർനെറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും മഹാഭാരതകാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും നാരദനെ ഗൂഗിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

ദിവ്യദൃഷ്ടി, പുഷ്പകരഥം തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നും മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യയോ ഉപകരണമോ അതിനു പിന്നിലുണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള ത്രിപുര ഗവർണർ തഥാഗത് റോയിയുടെ ‘കണ്ടെത്തലും’ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

