ചെന്നൈ: മധുര കാമരാജ് സര്‍വകലാശാല വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ പ്രൊഫ. നിര്‍മലാ ദേവിക്ക് എതിരേ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ കൂടി പരാതി നല്‍കി. നിര്‍മലാദേവി ജോലി ചെയ്യുന്ന അറപ്പുക്കോട്ട ദേവാംഗന കോളേജിലെ രണ്ട് ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനികളാണ്



സംഭവം അന്വേഷിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച റിട്ട.ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആര്‍. സന്താനത്തിന് അഭിഭാഷകനായ മുത്തുകുമാര്‍ വഴി പരാതി നല്‍കിയത്.



ഇതിനിടെ അന്വേഷണസംഘം തിരയുന്ന ഗവേഷണവിദ്യാര്‍ഥി കറുപ്പ് സ്വാമി മധുരയില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ കീഴടങ്ങി. കോടതി കറുപ്പ് സ്വാമിയെ ശനിയാഴ്ച വരെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. കറുപ്പ് സ്വാമിയുടെ സുഹൃത്ത് തങ്കപാണ്ഡ്യനെ വിരുദനഗറില്‍ വച്ച് സി.ബി.സി.ഐ.ഡി.അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തങ്കപാണ്ഡ്യന്‍ നിര്‍മലദേവിയും കറുപ്പുസ്വാമിയുമായി പല തവണ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



നിര്‍മലദേവിയുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ച മധുര കാമരാജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. കറുപ്പ് സ്വാമിയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകന്‍ ഗോപിനാഥ് ജാമ്യ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറുപ്പ് സ്വാമിക്ക് കേസിലുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ജാമ്യഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചു.



പോലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റുചെയ്ത മുരുഗനെ സി.ബി.സി.ഐ.ഡി. ചോദ്യം ചെയ്യാനായി അഞ്ചുദിവസം കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights; In 'Sex For Degrees' Case, Another Teacher Arrested, Student Surrenders