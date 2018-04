ജക്കാര്‍ത്ത: കടുത്ത ശിക്ഷാവിധികള്‍ക്ക് പേരുകേട്ട ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ അക്കെ പ്രവിശ്യയില്‍, പരസ്യമായിസ്‌നേഹപ്രകടനം നടത്തിയതിന് അവിവാഹിതരായ ആറ് യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക് ചൂരല്‍ അടി.

നൂറുകണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരുടെ മുന്നില്‍ വച്ചാണ്‌ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. വേശ്യാവൃത്തിക്കു പിടിയിലായ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി.

ശിക്ഷാവിധി പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞമാസം ആദ്യം പ്രവിശ്യാ ഗവര്‍ണര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നൂറുകണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരുടെ മുന്നില്‍വച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്.

വേശ്യാവൃത്തിക്കു പിടിയിലായവര്‍ക്ക് 11 തവണയാണ് അടി കൊടുത്തത്. ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ കൈകള്‍ ഉയര്‍ത്തുകയും വേദന സഹിക്കാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ അടിക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് കുടിക്കാന്‍ വെള്ളം നല്‍കിയ ശേഷം വീണ്ടും അടി തുടര്‍ന്നു. അതേസമയം 11 മുതല്‍ 22 വരെ അടികളാണ് പരസ്യമായി സ്‌നേഹപ്രകടനം നടത്തിയവര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.

