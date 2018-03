വാഷിംഗ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം പുറത്തുപറയാതിരിക്കാന്‍ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്ന് പോണ്‍ താരം സ്റ്റോമി ഡാനിയേല്‍സ്. സ്വന്തം ജീവിതകഥ ഒരു മാസികയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് കരാറൊപ്പിട്ടതോടെയാണ് തനിക്ക് നേരെ ഭീഷണി ഉണ്ടായതെന്നും അവര്‍ ഒരു ടെലിവിഷന്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

2006ലാണ് ട്രംപുമായി ഹോട്ടലില്‍ വെച്ച് വഴിവിട്ടബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതെന്ന് സ്റ്റോമി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യം പുറത്തുപറയരുതെന്ന് തന്നോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 2011ലാണ് തന്റെ ജീവിതകഥ തുറന്നുപറയാമെന്ന് ഒരു മാസികയുമായി സ്റ്റോമി കരാറൊപ്പിട്ടത്. ഇതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിയുകയായിരുന്നു.

ജിമ്മിലേക്ക് പോവുംവഴി തന്നെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ഒരാള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ട്രംപിനെ വെറുതെ വിടാനും അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നുകളയാനുമാണ് അയാള്‍ പറഞ്ഞത്. മാസങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രായമുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവള്‍ക്ക് അമ്മയെ നഷ്ടമാവുമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഭീഷണിയെന്നും സ്റ്റോമി അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

2016ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 11 ദിവസം മുമ്പാണ് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുപറയാതിരിക്കാന്‍ ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ സ്റ്റോമിക്ക് പണം നല്കിയതും കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയതും. എന്നാല്‍, ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി വാങ്ങിയ 13,000 ഡോളര്‍ തിരികെനല്കാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് സ്റ്റോമി പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പണം തിരിച്ചുനല്കിയാല്‍ കരാര്‍ അസാധുവാകും.

ട്രംപുമായി 2006ല്‍ ഉണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങളും സ്റ്റോമി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഹോട്ടല്‍മുറിലെ സ്യൂട്ട് റൂമില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മില്‍ കണ്ടത്. സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്രംപ് സംഭാഷണം തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹവുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ തനിക്ക് വിസമ്മതമില്ലായിരുന്നെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താന്‍ ഇരയല്ലെന്നും സ്റ്റോമി വ്യക്തമാക്കി. തന്നെക്കണ്ടപ്പോള്‍ നീയെന്റെ മകളെപ്പോലെയുണ്ട് എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായും സ്റ്റോമി ഓര്‍മ്മിച്ചെടുത്തു.

ഈ അഭിമുഖം ട്രംപ് കണ്ടാല്‍ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് താന്‍ സത്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സ്റ്റോമിയുടെ മറുപടി.

