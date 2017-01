വാഷിംഗ്ടണ്‍: മുസ്ലീം രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവിനെ ചൊല്ലി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വിവാദങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.

അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന നിലപാടില്‍ ട്രംപ് ഉറച്ചു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിരാലംബരായ അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ അയല്‍ രാജ്യമായ കാനഡ.

കാനഡയുടെ യുവപ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ലോകമെമ്പാടമുള്ള അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada