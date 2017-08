ആയുധങ്ങള്‍ സജ്ജമായ വാഹനങ്ങള്‍, നിരയായി നീങ്ങുന്ന പട്ടാളക്കാര്‍, ആകാശത്ത് താഴ്ന്ന് പറക്കുന്ന സൈനിക വിമാന വ്യൂഹം... ഏതോ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലെ യുദ്ധരംഗമാണെന്ന് തോന്നിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റി. സൗദി അറേബ്യയിലെ സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതൊക്കെ.

ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടനത്തിനായി വിശുദ്ധ നഗരമായ മെക്ക ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും അവിടെയെത്തുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷയും ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണിവ. ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഭീഷണി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മെക്കയില്‍ ഹജ്ജ് കര്‍മത്തിനെത്തുന്നവര്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൗദി. ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവന്‍സുരക്ഷാഭീഷണിയും തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാതിരിക്കാന്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗവും ഒന്നിച്ചു നടത്തിയ പരിശീലനപരിപാടി വീക്ഷിക്കാന്‍ സൗദി രാജകുമാരന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടന സമയത്ത് മെക്കയില്‍ അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 2015-ല്‍ തീര്‍ഥാടനസമയത്ത് നിയന്ത്രണതീതമായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകള്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

സൈനിക പരിശീലനപരിപാടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍:

