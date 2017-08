ലോകത്തിലാകമാനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക തിന്മയാണ് വര്‍ണവിവേചനം. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരം വിവേചനം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍, ഒരു യന്ത്രത്തിന് വിവേചനം ഉണ്ടാകുമോ? നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അതും ഉണ്ടായി. സോപ്പ് ഡിസ്‌പെന്‍സറിലാണ് ഈ പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തിയത്.

വെളുത്തനിറമുള്ള കൈയിലേക്ക് വീണ സോപ്പ് പക്ഷെ, ഒരു കറുത്ത കൈയില്‍ ലഭിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഇത് പലവട്ടം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയും അതിനുശേഷം വീഡിയോ എടുത്ത് ട്വീറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW