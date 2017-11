ലണ്ടന്‍: ബാങ്കുകളില്‍നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത വന്‍തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ രാജ്യംവിട്ട വിജയ് മല്യ ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ് മിന്‍സ്റ്റര്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. മല്യയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം ഡിസംബര്‍ നാലുമുതല്‍ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് മദ്യരാജാവ് കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്. തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാമെന്നും മല്യ കോടതിയില്‍ അവകാശപ്പെട്ടതായി പി.ടി.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ഡിസംബര്‍ നാലുമുതല്‍ എട്ട് ദിവസം മല്യയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേല്‍ കോടതി വാദം കേള്‍ക്കും. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും കോടതിയെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഒന്‍പതിനാണ് മല്യയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. 17 ബാങ്കുകളില്‍നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത 9000 കോടി തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തത് അടക്കമുള്ള കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ മല്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ളത്. നിയമ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാതെ 2016 മാര്‍ച്ചില്‍ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടന്ന മല്യ പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് മല്യയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബ്രിട്ടനെ സമീപിച്ചത്.

