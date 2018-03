വാഷിങ്ടണ്‍: യു എസ് നാവികസേനയിലെ വൈമാനികര്‍ക്കു മുന്നില്‍ കാണപ്പെട്ട പറക്കും തളികയുടെ (അണ്‍ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്‌ളൈയിങ് ഒബ്ജക്ട്) വീഡിയോ പുറത്ത്‌. ടു ദ സ്റ്റാര്‍സ് അക്കാദമി ഓഫ് ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സ് (ടി ടി എസ് എ)യാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.

2015ല്‍ വൈമാനികര്‍ക്കു മുന്നില്‍ യു എഫ് ഒ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ വീഡിയോ ആണിതെന്ന് നേവിടൈംസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ഡീക്ലാസിഫൈഡ് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടതാണ് വീഡിയോ.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വീഡിയോ ടി ടി എസ് എ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. യു എസ് വൈമാനികര്‍ക്കു മുന്നില്‍ യു എഫ് ഒകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീക്ലാസിഫൈഡ് വീഡിയോകള്‍ കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്‌ മുമ്പ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ടി ടി എസ് എയും വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ടി ടി എസ് എ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ യു എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല.

video courtesy: Facebook/To The Stars Academy of Arts and Science

content highlights: video showing us navy pilots encounter with ufo