വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാകിസ്താനി നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് സഞ്ചാരപരിധി നിശ്ചയിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ഇതിന്‍ പ്രകാരം യു എസില്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാകിസ്താനി നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അവര്‍ താമസിക്കുന്ന നഗരത്തിന്റെ 40 കിലോ മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു.

മേയ് ഒന്നുമുതലാണ് പാക് നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സഞ്ചാരപരിധി നിലവില്‍ വരിക. അമേരിക്കയുടെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ അഫയേഴ്‌സ് അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി തോമസ് ഷാനനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് ഡോണ്‍ ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വോയ്‌സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഉസ്‌ബെക് സര്‍വീസിനോടാണ് ഷാനന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്കു മേല്‍ ഇസ്ലാമബാദ് സമാനമായ സഞ്ചാരനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനാലാണ് പാക് നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്കു മേല്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ സഞ്ചാരനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നേരിടുകയാണ്. പാകിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചതിനു ശേഷമേ അവര്‍ക്ക് ആ പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ യാത്ര ചെയ്യാനാകൂവെന്നും ഷാനന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: us will impose travel restriction on pak diplomats