സിംഗപ്പൂര്‍: കിഴക്കന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ തീരത്ത് അമേരിക്കന്‍ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ഓയില്‍ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് പത്ത് നാവികരെ കാണാതായി. അഞ്ചോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

സിംഗപ്പൂരിന്റെ കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് നങ്കൂരമിടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലൈബീരിയന്‍ ഓയില്‍ ടാങ്കറുമായി അമേരിക്കന്‍ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ യുഎസ്എസ്‌ ജോണ്‍ മക്കൈന്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പ്രാദേശിക സമയം തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5.24ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കപ്പല്‍ സ്ഥിരം നങ്കൂരമിടുന്ന തുറമുഖത്തിനു സമീപത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം.

Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg