വാഷിങ്ടണ്‍: സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ശത്രുക്കള്‍ക്കും, തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കും വെറുക്കുന്നവര്‍ക്കും പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ലോകത്തിന് പുതുവര്‍ഷം നേര്‍ന്നത്.

'നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറെ കരുത്തോടെ ദ്രുതഗതിയില്‍ വികസിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില്‍ എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കും ശത്രുക്കള്‍ക്കും തന്നെ വെറുക്കുന്നവര്‍ക്കും സത്യസന്ധതയില്ലാതെ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ആരോഗ്യകരവും സന്തോഷകരവുമായ പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു'-ട്രംപ് കുറിച്ചു.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!