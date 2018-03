വാഷിംഗ്ടണ്‍: പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രണ്ടാംവട്ടവും മത്സരിക്കുമെന്ന് സൂചന നല്കി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 2020ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലെ തന്റെ മുദ്രാവാക്യം 'കീപ് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ്' എന്നതായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.

ഒരിക്കല്‍ കൂടി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 'അമേരിക്കയെ മഹത്തരമാക്കും' എന്ന തന്റെ മുന്‍കാല മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നാണ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പെന്‍സില്‍വാനിയയില്‍ നടന്ന പൊതുറാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയെ മഹത്തരമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മികച്ച പുരോഗതിയാണ് രാജ്യം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട് മഹത്തരമാക്കുമെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല, പകരം അമേരിക്കയെ മഹത്തരമാക്കി നിലനിര്‍ത്തുക എന്നതാവണം ആപ്തവാക്യമെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.

മത്സരത്തില്‍ ഓപ്ര വിന്‍ഫ്രി എതിരാളിയായി വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ട്രംപ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. 'ഒപ്രയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ദൗര്‍ബല്യമെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നോട് തോല്‍ക്കുന്നത് അവര്‍ക്ക് കയ്‌പേറിയ അനുഭവമാകും. 'ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

