ലോസ് ആ‍്ജലിസ് : മകള്‍ ഇവാന്‍ക ട്രംപിന്റെ പേരിലുള്ള ബ്രാന്‍ഡഡ് തുണിത്തരങ്ങള്‍ വിലക്കിഴിവിൽ വിറ്റ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വിൽപന ശൃംഖലയ്ക്ക് ട്രംപിന്റെ ശാസന. ട്രംപ് തന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവം.

ആഡംബര തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിൽപന ശൃംഖലയായ നോഡ്‌സ്‌റ്റോം ഡിപാര്‍ട്ടമെന്റ് സ്റ്റോര്‍ ഇവാന്‍കയുടെ ബ്രാന്‍ഡ് നെയിമിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് കടയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

ഇവാന്‍ക ട്രംപിന്റെ ബ്രാന്‍ഡിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ വിലക്കുറവില്‍ വിറ്റഴിക്കുമെന്ന് ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പാണ് നോര്‍ഡ്‌സ്‌റ്റോം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാര്‍ക്കറ്റ് താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു നോര്‍ഡ് സ്‌റ്റോമിന്റെ നടപടി. തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും 'ഇവാന്‍ക ട്രംപ്' ബ്രാന്‍ഡിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്ന് നോര്‍ഡ്സ്‌റ്റോം അറിയിച്ചിരുന്നു. മോശം പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ച ഇവാന്‍ക തുണിത്തരങ്ങള്‍ പുതിയ സീസണില്‍ വില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ട്രംപ് കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ബോയ്‌കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന 'ഗ്രാബ് യുവര്‍ വാലറ്റ്' എന്ന കാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ നീക്കമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാല്‍ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തീരുമാനം എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണം നോഡ്സ്‌റ്റോം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!