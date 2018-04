വാഷിങ്ടണ്‍: വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണും ചേര്‍ന്നു നട്ട ഓക്ക് മരത്തിന്റെ തൈ കാണാതായി.

ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ മാക്രോണ്‍, ട്രംപിനൊപ്പം ഓക്ക് മരത്തിന്റെ തൈ നട്ടത്. മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇരുനേതാക്കളും മണ്ണിടുന്നതിന്റെ ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ മരമാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണാതായിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടെ രണ്ടായിരം യു എസ് നാവികര്‍ വടക്കന്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ കാണാതായ ഓക്ക് മരത്തിന്റെ തൈ.

Il y a 100 ans, des soldats américains se battaient en France, à Belleau pour défendre notre liberté.

Ce chêne (mon cadeau à @realDonaldTrump) sera un rappel, au cœur de la Maison Blanche, de ce lien qui nous unit. pic.twitter.com/7uJcAclPBR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2018

content highlights: Tree planted by macron and trump infront of white house went missing