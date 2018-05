ടോക്കിയോ: ട്രെയിന്‍ സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് 25 സെക്കന്‍ഡ് നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടതിന് റെയില്‍ കമ്പനി യാത്രക്കാരോട് മാപ്പു പറഞ്ഞു. ജപ്പാനിലാണ് സംഭവം. വെസ്റ്റ് ജപ്പാന്‍ റെയില്‍വേയ്‌സാണ് യാത്രക്കാര്‍ക്കുണ്ടായ അസൗകര്യത്തില്‍ ഖേദ പ്രകടനം നടത്തിയത്.

നോട്ടോഗാവ സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്നാണ് ട്രെയിന്‍ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 7.12 ആയിരുന്നു ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ട്രെയിന്റെ വാതില്‍ അടഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് നേരത്തെയാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന കാര്യം ട്രെയിന്‍ കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് മനസ്സിലായത്. തുടര്‍ന്ന്‌ പ്ലാറ്റ് ഫോമില്‍ യാത്രക്കാരെ ആരെയും കാണാത്തതിനാല്‍ മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് ട്രെയിന്‍ 25 സെക്കന്‍ഡ് നേരത്തെ പുറപ്പെടാന്‍ കാരണമായതെന്ന് ജപ്പാന്‍ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലും ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ട്രെയിന്‍ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് 20 സെക്കന്‍ഡ് നേരത്തെയാണ് ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടതിന് കമ്പനി മാപ്പു പറഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ രസകരമായ പ്രതികരണവുമായി ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.സമയകൃത്യത പാലിക്കുന്നതില്‍ ലോകപ്രശസ്തമാണ് ജപ്പാനിലെ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ്‌

Headline: The West Japan Railway Company has apologised after a train in central Japan departed its platform 25 seconds early. pic.twitter.com/U18DKtko5d

Love it - only in Japan does a train company apologise unreservedly for an inexcusable lapse of service . . . The train left 25 second early! 😱#lovejapan