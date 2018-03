വാഷിംഗ്ടണ്‍: അമേരിക്കയിലെ കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത തോക്ക്‌നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ലോകമെമ്പാടും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്നതിനിടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി രാജ്യത്ത് കൂറ്റന്‍ പ്രതിഷേധറാലി. കുട്ടികളെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, തോക്കുകളെയല്ല എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് കൗമാരക്കാരാണ് വാഷിംഗ്ടണിലെ പെന്‍സില്‍വാനിയ അവന്യൂവില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നത്.

കഴിഞ്ഞമാസം ഫ്‌ളോറിഡയിലെ പാര്‍ക്ലാന്‍ഡിലെ സ്‌കൂളിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളും രക്ഷപെട്ടവരുമാണ് 'മാര്‍ച്ച് ഫോര്‍ ഔവര്‍ ലൈവ്‌സ്' എന്ന പ്രതിഷേധറാലിക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്. അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകള്‍ എമ്മാ ഗോണ്‍സാല്‍വസ് എന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഉറക്കെച്ചൊല്ലിയപ്പോള്‍ ജനങ്ങളൊന്നടങ്കം ആറു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദരായി അവരെ ഓര്‍മ്മിച്ചു. വോട്ടവകാശമുള്ള എല്ലാവരും നിലവിലെ തോക്ക് നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫ്‌ളോറിഡ വെടിവെയ്പില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടവരിലൊരാളാണ് എമ്മ.

തോക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമാവുന്നത്. ആര്‍ക്കും എവിടെനിന്നും തോക്ക് വാങ്ങാമെന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവില്‍ അമേരിക്കയിലേത്. ഒന്നുകില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുക,അല്ലെങ്കില്‍ ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്താണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് കൗമാരക്കാര്‍ പ്രതിഷേധറാലിയില്‍ അണിനിരന്നത്.

#NeverAgain എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ റാലിക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളടക്കം നിരവധി പ്രമുഖര്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. വര്‍ഷം തോറും 3000ത്തോളം മരണങ്ങള്‍ വെടിവെയ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയില്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

content highlights:Thousands join March for Our Lives gun control protests in America