ഇസ്ലാമാബാദ്: മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്‍ ഹാഫിസ് സയീദിന്റെത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിരോധിത സംഘടനകള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് വന്‍തുക പിഴയും പത്തുവര്‍ഷം തടവും ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താന്‍. ഭീകരവാദ സംഘടനകള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതു വരെ പാകിസ്താനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പാക് നടപടി.

നിരോധിത സംഘടനയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കോ സംഘടനയ്‌ക്കോ ധനസഹായം നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ചു മുതല്‍ പത്തുകൊല്ലം വരെ തടവോ ഒരുകോടി രൂപ പിഴയോ ശിക്ഷയുണ്ടാകും. ഇവരുടെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ഉറുദുവില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുന്നറിയിപ്പില്‍ 72 സംഘടനകളെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹാഫിസ് സയീദിന്റെ ജമാ അത്ത് ഉദ്ദവ, ഫല ഇ ഇന്‍സാനിയത് ഫൗണ്ടേഷന്‍, ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്ബ, ജെയ്‌ഷെ മൊഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ സംഘടകളാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടവയുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. 1997 ലെ പാകിസ്താന്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമത്തെയും 1948 ലെ യു എന്‍ സുരക്ഷാ സമിതി നിയമത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിരോധിത-നിരീക്ഷണപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘടനകള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പാക് പ്രഖ്യാപനം.

content highlights: Those funding banned terror groups will face fine and imprisonment says pakistan, Hafiz Saeed, Jamat-ud- Dawa