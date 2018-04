ലണ്ടന്‍: എന്താണ് താങ്കളുടെ 'പ്രസരിപ്പിന്റെ' രഹസ്യം? കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് രാജ്യത്തലവന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ലണ്ടനിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളില്‍ നടന്ന 'ഭാരത് കി ബാത് സബ്‌കെ സാഥ്' എന്ന പരിപാടിക്കിടെ കേള്‍വിക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്.

രസകരമായ മറുപടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നല്‍കിയത്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്. കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി എല്ലാദിവസവും 1-2 കിലോ ചീത്ത കേള്‍ക്കാറുണ്ട്, അതായിരിക്കാം .എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ മറുപടി.

കയ്യടികളോടെയാണ് മോദിയുടെ മറുപടിയെ സദസ്സ് സ്വീകരിച്ചത്. വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിലെ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളില്‍ രണ്ടു മണിക്കൂറോളമായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത്. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് അധ്യക്ഷന്‍ പ്രസൂണ്‍ ജോഷിയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ മോഡറേറ്റര്‍.

