റാവല്‍പിണ്ടി: പ്രായംകുറഞ്ഞ നോബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് മലാല യുസഫ്‌സായിയുടെ പേര് സ്വീകരിച്ച് പാകിസ്താനിലെ ഒരു ഗ്രാമം. പാക്‌സിതാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള റാവല്‍പിണ്ടി ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് പേര് മാറ്റി മലാലയോടുള്ള ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകനായ ബസീര്‍ അഹമ്മദ് ആണ് ഈ വിവരം ട്വിറ്റര്‍ വഴി പങ്കുവെച്ചത്.

മലാലയെ അംഗീകരിക്കാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും പാകിസ്താനിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ മലാലയുടെ ലക്ഷ്യവും മാര്‍ഗവും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും പാകിസ്താനിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ വാര്‍ത്ത.

The village has been named ‘Malala’ near #Gujar Khan, Rawalpindi

