ടെക്‌സാസ്: പാമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാത്തവര്‍ക്കായ് അത്തരമൊരു ദൃശ്യം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താന്‍ വളര്‍ത്തുന്ന പാമ്പിന്റെ വെള്ളംകുടി ദൃശ്യമാണ് ടെക്‌സാസ് സ്വദേശിയായ ടെയ്‌ലര്‍ നിക്കോള്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന ആ കാഴ്ച്ച സമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. യൂ ട്യൂബ് ബ്ലോഗറും മൃഗസ്‌നേഹിയുമായ ടെയ്‌ലറിന്റെ വളര്‍ത്തുപാമ്പിന്റെ പേര് സീലിയ എന്നാണ്. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഈ പാമ്പ് ഹോഗ്നോസ് ഇനത്തില്‍ പെട്ടതാണ്.

14 സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ മാത്രം 14 ലക്ഷം പേരാണ് കണ്ടത്.

if u ever wondered what a snake looks like drinking water here is my hognose celia havin a sip pic.twitter.com/CXNCtbFjSw — Taylor Nicole Dean (@taylorndean) 29 March 2018

ട്വീറ്റിന് കമന്റായി നിരവധിയാളുകള്‍ തങ്ങളുടെ വളര്‍ത്തുപാമ്പുകള്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ദൃശ്യവും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

Here's my now healthy Spaghetti having a slurp too pic.twitter.com/aSJdiMdadc — Cassidy (@Cassidy1726) 29 March 2018

